Accoltellato in strada, grave trentenne

Un uomo di 28 anni è stato accoltellato in strada all'alba in via Romairone, all'altezza dell'Ipercoop l'Aquilone a Genova. A trovare il giovane è stata una guardia giurata che ha avvisato i carabinieri. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Villa Scassi ed è in prognosi riservata, ma non rischia la vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

L'uomo è di origini albanesi. E' stato ferito all'addome e alle gambe. Il giovane, che non risiede a Genova ma era ospite dal fratello, non ha risposto alle domande dei carabinieri che lo hanno sentito nell'immediatezza del fatto. I militari hanno acquisito le telecamere della zona per capire se abbiano ripreso l'aggressione.