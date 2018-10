Sindaco di Rapallo a Governo, "Fateci spendere"

"Non farò polemiche perché non mi interessano. Ma chiedo una cosa al Governo centrale: Rapallo è una città che è ben amministrata, ha delle risorse. Fatecele spendere nell'immediato per poter fare i lavori". Lo ha detto Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo (Genova), il comune più colpito dalla terribile mareggiata di lunedì, parlando stamani in strada a un gruppo di cittadini.