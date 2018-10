Milan: Gattuso, dobbiamo migliorare

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il Milan è quarto dopo la vittoria in extremis contro il Genoa ma Gattuso non si accontenta: ''Per la classifica siamo da Champions League, il quarto posto ci rallegra ma siamo una squadra che ha il dovere di fare meglio.

Abbiamo avuto le nostre occasioni contro il Genoa ma anche loro ci potevano fare male con le ripartenze. Sono contento per la classifica, ma si può e si deve fare meglio. Dobbiamo essere bravi a mantenere questa posizione''. Gattuso spera che rete al 91' di Romagnoli possa ''cancellare la delusione del derby'' e che la parata ''miracolosa'' di Donnarumma su Lazovic possa dare una rinnovata sicurezza al portiere, apparso ancora molto in difficoltà nei rinvii: ''Il 3-5-2 ci permette di avere la superiorità numerica in mezzo al campo e più palleggio. Dopo le due sconfitte non ho toccato nessuna corda particolare, ma un allenatore deve entrare nell'anima dei giocatori e a me viene bene. Continuerò a fare questo lavoro, spero a lungo in questo club''.