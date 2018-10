Confitarma dedica assemblea a Genova

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - "Genova non è solo un porto, è la nostra casa". Lo ha detto Mario Mattioli, presidente di Confitarma, aprendo l'assemblea annuale della Confederazione Italiana degli Armatori in corso a Roma. "Voglio innanzitutto salutare calorosamente e ringraziare il sindaco di Genova Marco Bucci, che è voluto essere presente qui oggi a questa assemblea che dedichiamo alla città e alle 43 vittime del drammatico crollo di ponte Morandi. Vi siamo vicini - ha detto Mattioli -, e abbiamo dato subito la nostra disponibilità alle autorità locali, per poter fare la nostra parte come armatori e contribuire a superare questo momento drammatico".