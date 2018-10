Biglia ko, difesa a tre Milan col Genoa

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Nel recupero contro il Genoa Gattuso lancia il Milan con la difesa a tre, con Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, e un centrocampo inedito, per via del forfait di Biglia, che nella rifinitura di questa mattina ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio destro, come fa sapere il club rossonero. A al posto dell'argentino giocherà Bakayoko, nella mediana a quattro con Suso, Kessie e Laxalt, mentre Calhanoglu dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d'attacco Cutrone-Higuain. Nel 3-5-2 del Genoa, Juric ha scelto Kouamé come partner d'attacco per Piatek.