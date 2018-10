2-1 al Genoa, Milan vola al 4/o posto

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Prima l'autogol poi la rete nel finale ch fa volare il Milan al quarto posto. Con Romagnoli i rossoneri agganciano la Lazio in classifica battendo 2-1 il Genoa nel recupero della prima giornata rinviata per la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Subito a segno la squadra di Gattuso con Suso al 4', poi tanta sofferenza e parecchie occasioni per i liguri. In avvio di ripresa pasticcia la difesa milanista e all'11' della ripresa Romagnoli regala il pari ai liguri con un autogol. Ma il capitano rossonero si riscatta e nel primo minuto di recupero con un gran gol al volo in mezza rovesciata regala i tre punti a Gattuso e la zona alta della classifica.