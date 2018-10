Muore travolto da un cancello a Arma

(ANSA) - TAGGIA (IMPERIA), 30 OTT - Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato travolto da un cancello della propria abitazione a Arma di Taggia (Imperia). Sul posto sono intervenuti il personale medico-sanitario del 118 con i vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del tragico incidente che si è consumato in una villetta bifamiliare. Dai primi accertamenti sembra che il cancello sia uscito dai binari travolgendo l'uomo.