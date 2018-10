Balata, il ricorso dell'Entella è al Tar

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "C'è un ricorso ancora aperto e una udienza al Tar fissata per il 6 novembre" così il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata ha risposto durante il programma Radio anch'io sport, a una domanda se sia immaginabile che domani il consiglio federale, chiamato a discutere dei problemi legati ai ricorsi per la composizione del campionato di Serie B, deliberi il ripescaggio dell'Entella. "Non mi avventuro in previsioni giuridiche -ha detto Balata. Ho fatto un appello al presidente federale Gravina. Il tema Entella deve essere ancora trattato il 6 novembre al Tar. Gli avvocati dicono che rispetto al ricorso c'è un problema in radice". Alla richiesta di un commento sulle parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti secondo il quale l'Entella merita il ripescaggio, Balata ha risposto: "Non so con quale motivazione faccia questo tipo di considerazione. Il calcio ha bisogno della politica, ma di interventi di natura legislativa che consentano al nostro mondo di risolvere alcuni problemi".