Milan con unghie e classe batte la Samp

Con le unghie, i denti e qualche lampo di classe, il Milan supera lo scoglio Sampdoria allungando l'orizzonte di Gattuso. Il 3-2 è ancora più prezioso perché rifilato a un avversario che ha giocato decisamente bene, a tratti meglio, e fin qui aveva la migliore difesa del campionato con solo 4 reti subite. Questa volta la squadra di Giampaolo si è fatta infilare dall'incornata di Cutrone (17'), emblema dello spirito preteso da Gattuso e partner funzionale per Higuain, poi ha colpito con le prodezze di Saponara (21') e Quagliarella (31'), subendo il controsorpasso per due perle di Higuain (36') e Suso (62'). Il successo garantisce stabilità alla panchina di Gattuso e permette al Milan di agganciare in classifica la Samp a 15 punti con una partita in meno. Il Milan ha ritrovato compattezza, ma ha sofferto il brillante possesso palla doriano orchestrato da Saponara, Ekdal, Praet e Linetty, ma senza andare in affanno nei momenti decisivi della gara.