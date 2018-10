Maltempo: Vigili del fuoco impegnati in tutta la regione

Vigili del fuoco impegnati da ieri su tutto il territorio ligure a causa del maltempo. A Genova per alcuni allagamenti, alberi caduti o pericolanti (soprattutto nella val Bisagno), per comignoli e cornicioni pericolanti, per un tetto che è stato in parte scoperchiato a Mignanego, in Valpolcevera, per una frana in località Apparizione e per alcuni scantinati allagati. Il maltempo si è fatto sentire anche a Portofino dove un pino è caduto sulla strada in un altro punto sono stati i detriti a invaderla: è avvenuto nella notte senza creare particolari disagi. Piccole frane anche sulle strada provinciale a Bargagli e sulla statale a Davagna (Genova). Qui sono intervenuti anche i mezzi dell'Anas.

Vigili del fuoco in azione per alberi, cornicioni pericolanti e alcuni allagamenti anche tra Savona, Albissola e Varazze.

Colpite dal maltempo soprattutto le zone dell'entroterra savonese, come Stella, paese natale di Sandro Pertini.

Pompieri al lavoro anche nello Spezzino per rimuovere alberi caduti sulle strade e pietre.

Qualche problema anche nell'Imperiese. Per una frana e il crollo di un palo della Telecom sono state chiuse temporaneamente la provinciale di Cosio di Arroscia e di quella che da Vasia porta a Pantasina. (ANSA).