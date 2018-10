Vuol tornare in cella a 85 anni, muore la notte prima

A 85 aveva chiesto di tornare in carcere, dopo il trasferimento agli arresti domiciliari in una comunità di recupero dove non viveva bene e il permesso era stato accordato dal tribunale di Genova. Ma quando i carabinieri sono andati a notificargli la 'buona notizia' lo hanno trovato morto nel suo letto. E' successo stamani a Bargagli, nell'entroterra di Genova. L'uomo era stato arrestato otto mesi fa per un cumulo pene per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. Era stato rinchiuso a Marassi ma dopo alcune settimane, vista l'età, era stato trasferito ai domiciliari in comunità. Qui l'anziano non si era trovato bene e aveva presentato un'istanza in cui chiedeva di tornare in cella. Il tribunale ha accolto la sua richiesta perché "la volontà di tornare in carcere lo rende pericoloso e incompatibile con il regime dei domiciliari". Il provvedimento era arrivato ieri, ma stamattina i carabinieri di Chiavari lo hanno trovato morto nel suo letto.