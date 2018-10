Milan: Gattuso, voglio vedere 23 leoni

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 OTT - "Domani voglio vedere 23 leoni, possiamo mettere da parte la tattica, chiedo veemenza, voglia di vincere e senso di appartenenza". Rino Gattuso pretende dal suo Milan nient'altro che i tre punti domani con la Sampdoria. "Voglio vedere una squadra disposta a soffrire e fare di tutto per vincere. Non mi interessa nulla, voglio vedere solo 23 cani arrabbiati", ha detto l'allenatore, che si aspetta una squadra 'alla Cutrone': "Quando entra lui è così, dà veemenza, voglio vedere quello spirito là, che ci sta mancando. Ma anche qualità, perché solo la voglia non basta. I calciatori - ha aggiunto - non devono giocare per il loro allenatore. Sembra che io sia l'unico allenatore al mondo in bilico. E' normale, io devo fare risultati. Non metto solo la mano sul fuoco su questi giocatori, ma tutto il corpo, rischiando di perdere il 40-50% della mia pelle".