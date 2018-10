Maltempo in Liguria, allerta arancio. Si gioca Genoa-Udinese

Peggiorano le condizioni meteo in Liguria dove l'allerta gialla si trasforma in arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani. Ma questo non mette a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Osservato speciale resta il bacino del Polcevera. Il torrente corre sotto i resti del viadotto autostradale Morandi crollato il 14 agosto. "Al momento il bacino del Polcevera non crea problemi ma resta sorvegliato speciale, anche se il corso d'acqua è ancora praticamente a secco". Con l'allerta meteo sono fermi i lavori di rimozione dei resti del ponte crollato e sono bloccati i rientri temporanei degli sfollati nelle abitazioni per ritirare gli effetti personali.