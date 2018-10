Juric, domani voglio grande partita

"Domani voglio una grande partita". Così il tecnico del Genoa Ivan Juric, alla vigilia della sfida casalinga con l'Udinese. Per il mister croato sarà la prima davanti al proprio pubblico dopo l'ottimo esordio a Torino contro la Juventus. "Sarà una sfida difficilissima e diversa da quella giocata con la Juventus - ha spiegato Juric -. Dico difficile perché specialmente fuori casa l'Udinese è brava a sfruttare le ripartenze. Sono una squadra temibile, molto veloce e con tanta forza fisica". "Il pareggio con la Juventus ci ha dato tanto morale, era importante per la fiducia. Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita senza scomporci" ha detto Juric che ha sottolineato di non pensare all'esordio Ferraris.

"Mi sono concentrato sulla squadra e su prepararla, tutto il resto - ha detto - non conta". Squadra che non dovrebbe differire di molto da quella vista in campo contro la Juventus.