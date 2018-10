Gattuso, 2 legnate ma Milan non è morto

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 OTT - "Veniamo da due legnate ma non siamo morti: io non sono spento né morto. Le sconfitte mi bruciano però so quello che ancora posso dare per questa squadra, per questi ragazzi, per questa società". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida del Milan con la Sampdoria: "Voglio carattere, dobbiamo riscattare queste due ultime partite. La squadra può fare molto più di quello che sta facendo. Due punte? Abbiamo provato la difesa a tre, a quattro, i due attaccanti, vedrete domani in che direzione andiamo".