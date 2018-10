Allerta arancione, ma il Genoa gioca

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Da gialla si trasforma in arancione l'allerta meteo per piogge dalle 20 di questa sera alle 15 di domani. Ma questo non mette a rischio Genoa-Udinese in programma domani alle 15 al Ferraris. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Osservato speciale il bacino del Polcevera. Con l'allerta meteo sono fermi i lavori di rimozione dei resti del ponte crollato nel torrente e sono bloccati i rientri temporanei degli sfollati nelle abitazioni per ritirare gli effetti personali. L'allerta arancione riguarda il territorio da Noli a Sarzana. Da domani alle 15 l'allerta tornerà gialla e la perturbazione andrà avanti fino a lunedì. Le piogge sono intense e di lunga durata soprattutto nel centro e nel levante della regione con maggiore intensità tra le 7.30 e le 8.30 e dalle 11.30 alle 12.30 con cumulate fino a 40 millimetri all'ora nelle zone interne e 20 sulla costa, ma punte di 50 millimetri all'ora sono state registrate nella vallata a ridosso del Genovese.