Treni, guasto a Principe provoca ritardi

Circolazione rallentata nel nodo di Genova per i collegamenti che fermano o transitano nella stazione di Genova Piazza Principe. Un'anormalità alla linea elettrica di alimentazione dei treni, le cui cause sono in corso di accertamento, non permettono l'utilizzo di quattro binari. La circolazione ferroviaria si svolge sugli altri cinque binari disponibili con ritardi medi di circa 45 minuti. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di Rfi impegnate nelle attività di ripristino della linea. I disagi si sommano a quelli generati dallo sviamento di un treno cargo avvenuto ieri nella zona di Rapallo, dove ancora stanno lavorando i tecnici per la sostituzione di oltre 6 mila traversine.