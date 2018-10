Toti, sostegno Fi a Weber è sbagliato

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ma siamo proprio sicuri che il capogruppo del Partito Popolare, esponente della Cdu del cancelliere Merkel, tra i principali protagonisti di questo Governo dell'Europa, rappresenti al meglio quella voglia di cambiamento e rinnovamento delle istituzioni e della politica di Bruxelles, che pure Forza Italia ha predicato per anni?". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti via fb: "Se si vuole proporre davvero l'idea di voler cambiare, forse era più opportuno trovare un uomo nuovo, non legato da anni ad una politica e una istituzione che tutti riteniamo da ristrutturare".