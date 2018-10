Comune, delibera pro famiglie vittime

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Sarà pronta la prossima settimana e presentata in giunta una delibera comunale che ha l'obbiettivo di dare risposte concrete, in termine di sgravi fiscali e supporto economico, alle famiglie delle vittime di ponte Morandi. Al provvedimento sta lavorando, dopo aver pianificato una serie di incontri con le stesse famiglie Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio e ai Rapporti con la struttura del commissario per la ricostruzione, in collaborazione con gli altri assessorati competenti. L'annuncio stamani durante la commissione consiliare a palazzo Tursi sull'emergenza sfollati.

"Ci concentreremo sulle politiche della casa cercando di riservare una quota di alloggi pubblici per chi abbia problemi economici legati alla perdita di un familiare - spiega Piciocchi - ma attiveremo anche politiche sociali, sgravi sui tributi comunali e gratuità delle mense scolastiche e altre misure come borse di studio per i figli di chi ha perso la vita nel disastro".