Area Sanremo record, 870 brani inediti

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 26 OTT - "Con 870 brani inediti in gara, rispetto alle 813 cover o canzoni edite dell'anno scorso, l'edizione 2018 di Area Sanremo possiamo definirla da record". Lo ha detto il presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo Maurizio Caridi, tra gli organizzatori dell'evento, al Palafiori di Sanremo, all'apertura della seconda settimana dei corsi, alla quale partecipano oltre 400 degli artisti in gara.

"Per la prima volta - ha aggiunto Caridi - gli artisti sono venuti qui gratuitamente, non pagando la seconda quota, perché se si vuole puntare sui giovani che non sempre hanno risorse adeguate bisogna aiutarli". Nel weekend dell'8, 9 e 10 novembre si terranno le selezioni e domenica 11, salvo cambiamenti, saranno comunicati i nomi dei 24 vincitori del concorso che dovranno successivamente comparire davanti a una Commissione di valutazione della Rai, a Roma, che sceglierà, a dicembre, da sei a otto artisti da inserire nella rosa 'big' del prossimo Festival di Sanremo.