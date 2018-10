Allerta giallo per domani,piogge diffuse

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Allerta giallo domani dalle 6 del mattino alla mezzanotte su tutta la Liguria. L'allerta, emanato dall'Arpal, è stato diffuso dalla Protezione civile regionale e riguarda tutta la Liguria. Solo per i cosiddetti 'bacini grandi' ovvero i corsi d'acqua di grande portata come l'Entella, il Magra e il Roja, l'allerta scatterà dalle 15 fino alla mezzanotte. La situazione prevede per oggi venti fino a 40-50km/h anche a raffica nel ponente ligure e deboli piogge e rovesci fino a moderati, più probabili sul centro-Levante. Per domani fin dalle prime ore del mattino piogge in estensione da Levante al resto della regione anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte. Nel pomeriggio fenomeni in intensificazione con aumento della probabilità di rovesci o temporali forti e piogge persistenti di forte intensità. Piogge diffuse previste anche domenica.