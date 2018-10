Aggredisce anziano padre che nega soldi

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 OTT - Aggredisce l'anziano padre 'colpevole' di non avergli dato i soldi che chiedeva ma è stato arrestato. E' successo a Follo (La Spezia). L'uomo, che ha 50 anni, deve rispondere di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri l'uomo ha spintonato e fatto cadere a terra il padre dopo che questi gli aveva negato del denaro. Sul posto, allertati dai vicini, sono arrivati i carabinieri: il cinquantenne ha dato in escandescenze e ha aggredito anche loro, finendo con l'essere immobilizzato e ammanettato. L'anziano padre è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una brutta frattura. Il figlio è stato portato alla casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia.