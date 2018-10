Cisterna fuori binari: donna,notte incubo pensando Viareggio

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - "Abbiamo avuto molta paura: quando abbiamo visto le cisterne e abbiamo capito che il problema non si risolveva e aveva richiesto l'intervento dei vigili del fuoco ho pensato a correre fuori di casa perchè mi sono venute in mente le povere vittime di Viareggio". Mara abita con la famiglia in uno dei palazzi di Rapallo a ridosso della ferrovia e, come altre decine di rapallesi, ha vissuto ore da incubo la scorsa notte quando un treno merci con le cisterne cariche di cloroformio ha sviato dai binari fermandosi proprio davanti alle sue finestre.

"Abbiamo sentito dei rumori ma era buio e non si capiva bene che cosa fosse successo - ha spiegato Mara all'Ansa -. Subito abbiamo pensato a dei lavori sui binari e non ci siamo preoccupati. Ma quando è venuta un poco di luce ho potuto riconoscere le cisterne davanti alla finestra e ho capito che era accaduto qualcosa di grave. Ho temuto una esplosione o una fuoriuscita di qualche sostanza tossica e ho pensato di abbandonare la casa. Ho sentito alcuni tecnici che dicevano che non c'erano perdite ma non stavo comunque tranquilla".

Intorno alle nove del mattino le carrozze con le cisterne sono state spostate e i residenti del centro di Rapallo hanno tirato un sospiro di sollievo. "Non è giusto che sulla ferrovia vengano trasportate sostanze pericolose - afferma ancora Mara -.

Se una cisterna si fosse rovesciata e fosse esplosa o se fosse uscita una sostanza tossica sarebbe stata una tragedia. Ci sono centinaia di case lungo la ferrovia solo in questa parte di città. Immagino che treni con merci pericolose ne transitino ogni giorno moltissimi, io chiedo che non passino in mezzo ai centri abitati: è evidente che l'unica alternativa sia il trasporto via mare". (ANSA).