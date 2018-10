Chiusa 1/a fase canonizzazione don Negri

(ANSA) - CHIAVARI, 25 OTT - Giovedì 1 novembre - prima delle celebrazioni di Ognissanti - si chiuderà in cattedrale a Chiavari la prima parte dell'iter di canonizzazione di don Ferdinando "Nando" Negri, fondatore dell'opera diocesana Villaggio del Ragazzo. Il processo, iniziato nel 2013, ha coinvolto figure laiche e religiose che hanno raccolto testimonianze, documenti e materiale audio video sulla vita e l'attività di don Nando: una quarantina le persone sentite, circa 2500 fascicoli, 17 dvd, raccolti dagli studiosi Francesco Baratta e Pierluigi Pezzi. Atti secretati, che verranno sigillati giovedì pomeriggio e, al termine della cerimonia, inviati in Vaticano alla Congregazione per la causa dei Santi.

"Non abbiamo un'idea sulla tempistica", spiega Don Andrea Borinato, notaio della causa di canonizzazione. Se la richiesta verrà accettata don Nando sarebbe dichiarato venerabile; qualora venissero verificati miracoli collegati alla sua figura, il Papa potrebbe nomimarlo beato prima e santo poi chiudendo così l'iter di canonizzazione.