Direttore campo Roja, Francia riammette minori

Due minori stranieri, un eritreo di 16 anni e un afgano di 17 anni sono stati riammessi in Italia dalle autorità francesi che li hanno fatti passare per maggiorenni. Lo ha detto Insa Moussa Ba Sanè il responsabile del centro di accoglienza Parco Roja, a Ventimiglia, gestito dalla Croce Rossa. I due ragazzi migranti sono stati accolti al Parco Roja, dopo all'ingresso in Italia.

Secondo quanto appreso da fonti qualificate, la polizia francese li avrebbe respinti perché irregolari sul territorio transalpino 'riammettendoli' in Italia. Al momento della riammissione la police nationale avrebbe riferito alla polizia di frontiera che i due erano maggiorenni ma da accertamenti alle banca dati europea è risultato che, al momento del loro ingresso nel nostro Paese, i due stranieri sono stati registrati come minorenni.

Insa Moussa Ba Sanè ha tra l'altro comunicato che al momento i migranti ospiti del centro sono 330, in diminuzione rispetto ai 420 di un paio di settimane fa.