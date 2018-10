Samp difesa super, così solo 60 anni fa

Appena 4 gol subiti in nove partite di campionato, la miglior 'difesa' della Sampdoria dopo 61 anni.

Prima difesa della Serie A (alle sua spalle Juve e Inter con 6 gol incassati), la squadra di Giampaolo è rimasta con la porta inviolata in cinque occasioni: Sassuolo, Napoli, Cagliari, Frosinone e Atalanta, facendo segnare una netta inversione di tendenza rispetto alla passata stagione quando in nove partite la squadra doriana aveva subito 10 gol. E se Audero e soci dovessero continuare così potrebbero battere i record ottenuti nelle stagioni 1984/85 e 1986/87 quando la Samp concluse il campionato con la miglior difesa: appena 21 gol incassati.

Quest'anno la retroguardia è stata completamente rivoluzionata: l'unico titolare rimasto è Bereszynski sulla fascia destra. Tra i pali c'è Audero al posto di Viviano, mentre la coppia centrale è formata da Andersen e Tonelli (oppure Colley) che hanno preso il posto di Silvestre e Ferrari. Sulla sinistra il titolare è Murru che 12 mesi fa era la riserva di Strinic.