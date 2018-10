Minorenne aggredisce capotreno

Un ragazzo minorenne ha preso a pugni un capotreno che gli aveva chiesto di mostrare il biglietto ferroviario, durante un controllo di routine. Il giovane, che ne era sprovvisto, ha reagito violentemente colpendo alla testa e alla schiena il capotreno. E' accaduto mentre il convoglio stava raggiungendo la stazione di Busalla.

Una pattuglia della Guardia di finanza, che aveva notato il treno fermo in stazione e una ambulanza, è intervenuta per capire cosa stava avvenendo. Saputo dell'aggressione al capotreno, i militari hanno individuato il giovane. Del caso si sta occupando anche la Polizia ferroviaria. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il capotreno ha avuto una prognosi di tre giorni.