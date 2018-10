Calano stalking e violenze sessuali

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - In un anno a Genova sono calati i casi di stalking (da 73 a 68), violenza sessuale (da 45 a 43) e maltrattamenti in famiglia (da 125 a 89) mentre sono notevolmente aumentati quelli di lesioni (da 215 a 250) e percosse (da 70 a 84). I dati sono stati diffusi nel corso del progetto "Questo non è amore", la campagna di prevenzione e sensibilizzazione organizzata dalla Polizia di Stato volta al contrasto del fenomeno della violenza di genere. "I numeri raccolti - spiega la dirigente della divisione anticrimine Olga Egineta Crocco - ci spiegano che molto spesso le donne non denunciano per vergogna, per paura o perché sperano di cambiare il proprio compagno. A volte però basta una scintilla per farle reagire. Noi vogliamo essere quella scintilla". La campagna prevede una postazione mobile della questura con una equipe multidisciplinare che stazionerà fino a dopodomani davanti al mercato di piazza Dinegro, poi al mercato di Samperdarena (7,8,9/11) e al mercato orientale (22,23,24/11).