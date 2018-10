Artigiano coltiva 'marija', arrestato

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Un artigiano savonese di 49 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Finale Ligure (Savona) perché coltivava marijuana. Sequestrati 8 kg di piante, in parte già essiccate e custodite nell'abitazione dell'artigiano e in parte ancora in coltivazione nei terreni di proprietà dell'uomo. L'operazione, condotta con i militari del gruppo cinofilo antidroga di Villanova d'Albenga, era stata avviata alcuni giorni prima con servizi di osservazione. L'uomo è stato arrestato e messo in regime di arresti domiciliari.

Lunedi si è presentato in tribunale per l'udienza di convalida e il giudizio direttissimo. Il difensore ha chiesto i termini a difesa.