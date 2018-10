Terzo Valico: Toti, è necessario

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - "Lo stop ai cantieri del Terzo Valico immagino che sia un'ipotesi neanche sul terreno, penso che non ci fosse bisogno di un'analisi costi-benefici sull'opera da parte del Governo, bastava chiedere a qualsiasi operatore del porto di Genova o qualsiasi esponente della società civile". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del consiglio regionale. "Bastava chiedere a spedizionieri, armatori, terminalisti, Culmv, lavoratori del porto, a tutte le aziende che si servono del porto per il loro import o export - commenta Toti -, per dire che il Terzo Valico è straordinariamente necessario, arriva molto in ritardo rispetto alla competitività degli altri Stati". "Semmai acceleriamo i cantieri - invita -, io delle risposte dal Governo me le aspetto sulla costruzione della Gronda autostradale di Ponente, credo che il Terzo Valico non sia in discussione".