Sassuolo, De Zerbi "contento del pari"

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Soddisfatto il tecnico del Sassuolo De Zerbi per il punto preso dai suoi ieri sera sul terreno della Sampdoria, dove la partita è finita 0-0. "Temevo questa partita perché arrivavamo da due sconfitte che non abbiamo meritato e avevo paura che accadesse di nuovo - ha dichiarato l'allenatore dei neroverdi - oltre al fatto che di fronte avevamo una squadra forte come la Sampdoria. Ma oggi abbiamo giocato con coraggio e questo mi è piaciuto ancora di più del risultato finale. Abbiamo giocato per il gusto di giocare attaccando e difendendo con intelligenza. Normalmente odio gli zero a zero ma questa volta è ben accetto". Un Sassuolo aggressivo ma poco incisivo. "Nel primo tempo avremmo potuto cercare di più il gol ma abbiamo sbagliato qualche penultimo passaggio e lo stesso nei minuti finali della gara. Ci è mancato questo probabilmente".