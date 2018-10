Iit, 10 mln euro per nuovi arti bionici

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Iit, in team con l'Imperial college di Londra e la Medical university di Vienna si è aggiudicato un finanziamento da 10 milioni di euro dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per un progetto che rivoluzionerà la protesica. Un progetto rivoluzionario che mette insieme robotica, software e chirurgia ricostruttiva per realizzare arti bionici di nuova generazione collegati con il sistema nervoso centrale e sviluppati insieme ai pazienti in ospedali europei. Il progetto si intitola Natural Bionics e vi lavoreranno, in uguale parte ma con competenze diverse Antonio Bicchi dell'Iit a Genova, Dario Farina dell'Imperial College London e Oskar Aszmann della Medical University di Vienna. La nuova tecnologia sarà sviluppata creando sinergia tra chirurgia ricostruttiva, interfaccia uomo-macchina e robotica soft proprio per sviluppare arti bionici da connettere direttamente al corpo. I nuovi arti diventeranno parte integrante del corpo di alcuni pazienti volontari presso l'ospedale universitario a Vienna.