A fuoco uffici Autorità Portuale Savona

Un incendio è scoppiato in una palazzina a Savona, la nuova sede dell'Autorità portuale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Alcuni testimoni, fuggiti dagli uffici, riferiscono che le fiamme sono divampate all' improvviso. Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non risultano persone ferite ma sono in corso verifiche in tutti i locali della palazzina per capire se qualcuno è rimasto imprigionato nei locali. Una quarantina di persone ha lasciato di corsa la struttura, alcuni dipendenti dell'Autorità Portuale, sotto choc, sono assistiti da medici e soccorritori all'esterno della palazzina.

Le fiamme hanno colpito anche un deposito adiacente alla struttura secondo quanto si apprende. A quanto risulta non sono state udite esplosioni ma non è ancora chiaro da dove siano scaturite le fiamme. Due squadre di vigili del fuoco con un' autobotte sono già al lavoro, altre sono in arrivo da Imperia e da Genova.

Sono tutti salvi e incolumi, né feriti né intossicati i dipendenti e dirigenti della nuova sede savonese dell'Autorità portuale.

Intanto Arpal ha diffuso i primi valori dell'aria: non dovrebbero esserci pericoli né fumi inquinanti ma per precauzione il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre. Ancora nessuna informazione ufficiale sulle cause del rogo. L'incendio è ora sotto controllo.

La polizia giudiziaria ha posto sotto sequestro la sede dell'Autorità portuale di Savona dove oggi alle 13.15 è scattato l'allarme incendio. Le fiamme hanno distrutto, in poco più di due ore, l'intera palazzina di 6 piani. Al momento dell'incendio erano presenti 40 persone. Anche la stragrande maggioranza di dati e documenti sono recuperabili, perché i server sono esterni, quindi non presenti fisicamente nella palazzina. La palazzina era nuova, inaugurata nel maggio 2017 con il trasferimento del personale dai vecchi uffici della Port Authority. Secondo quanto appreso, l'operatività del porto sarà comunque garantita. Le istituzioni locali hanno messo a disposizione alcuni locali dove temporaneamente lavoreranno i dipendenti ma è già stato deciso che verranno ripristinati i vecchi uffici della port authority.