Genoa al lavoro dopo impresa a Stadium

Ripresa dei lavori oggi per il Genoa di Ivan Juric, la prima squadra capace in questa stagione di fermare la Juventus in campionato con il pareggio di sabato allo Stadium. Il tecnico croato ha riunito il gruppo nel primo pomeriggio al Signorini per una seduta a porte chiuse in vista del prossimo impegno casalingo che vedrà i rossoblù affrontare l'Udinese al Ferraris domenica. L'allenamento serve per verificare le condizioni degli indisponibili Spolli, Favilli e Dalmonte, con il difensore alle prese con un possibile stiramento. Per la gara di domenica Juric potrà contare sul nuovo acquisto Miguel Veloso, che ha firmato un contratto sino a giugno. Il tecnico valuterà anche Romero, che ha esordito sabato a 20 anni in serie A giocando al centro della difesa genoana, senza lasciarsi intimorire da Ronaldo e compagni. Con l'Udinese il Genoa tenta il salto in classifica, rimasta quasi invariata per i tanti pareggi dell'ultima giornata. Il 31 ottobre giocherà poi il recupero con il Milan a San Siro.