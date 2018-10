Dl Genova: Bucci, problema è interpretazione parola 'deroga'

"Il problema principale è l'interpretazione della parola deroga. Se per deroga si intende che si può fare tutto quello che si vuole senza nessun controllo capisco bene le perplessità di Cantone che sono anche le mie".

Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci oggi a margine della firma per la Stazione appaltante e del convegno al quale ha preso parte anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone rispondendo a chi gli chiedeva se condividesse alcune perplessità espresse da Cantone sul Dl Genova.

"Io voglio che ci sia un controllo - ha detto Bucci -.

Prendere scorciatoie non vuol dire non fare le cose che devono essere fatte: le cose vanno fatte ma vanno fatte in maniera diversa e vanno fatte con efficienza, cioè anticipando i tempi".

