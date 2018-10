Sfollati Morandi, ripresi i rientri

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Sono riprese questa mattina, come da programma, le operazioni di recupero dei beni all'interno degli appartamenti della zona rossa. Le famiglie sfollate sono quelle dei civici 5,6,16 e 11 di via Porro, gli stessi edifici in cui ieri hanno fatto ritorno per riprendere i propri effetti personali le prime 23 famiglie. Le modalità sono sempre le stesse: due ore di tempo, e 50 scatoloni, per portare via le proprie cose.

Il programma prevede che, salvo interruzioni per maltempo, lo svuotamento di via Porro 5, 6 e 16 si concluda entro domenica 21 ottobre, quando entreranno in casa anche i primi abitanti del civico 14.

Per ridurre al minimo i passaggi nei pressi di quello che resta del ponte Morandi, vigili del fuoco e protezione civile hanno deciso di cominciare dai palazzi più esterni della zona rossa.