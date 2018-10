Sagra Pesce Camogli fa tappa a Genova

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - La Sagra del Pesce di Camogli trasloca a Genova, nel fine settimana, per raccogliere fondi a favore degli sfollati di ponte Morandi.

Da sempre momento di festa, condivisione e piacere di stare insieme, la Sagra per questa occasione al Porto Antico si tinge dei colori della solidarietà grazie alla collaborazione tra i celebri 'Camuggin' della Pro Loco Camogli e il Civ Porto Antico, ma anche grazie ai tanti partner e sponsor che hanno gratuitamente messo a disposizione prodotti o servizi. La manifestazione sostiene, in particolare, il progetto della Comunità di Sant'Egidio che prevede la ristrutturazione di una Casa Famiglia a Sampierdarena per accogliere fino a 10 persone anziane che hanno dovuto abbandonare la casa.

Un'edizione unica ed eccezionale così come eccezionale sarà anche il trasporto della grande padella d'acciaio di 4 metri di diametro, la più grande del mondo, che arriverà in Porto Antico per friggere in due giorni più di 6.000 porzioni di pesce.