Nuovo parcheggio interscambio a Genova

E' stato realizzato da Rfi in appena 15 giorni di lavoro il nuovo parcheggio di interscambio vicino alla fermata della metropolitana di Brin, nel quartiere di Certosa, nell'area di ponte Morandi: 86 posti auto su 2500 metri quadri, gratuiti, in un'area illuminata e dotata di un servizio di guardianaggio, che potranno essere utilizzati dai cittadini della Valpolcevera, parzialmente isolati dai giorni del crollo del ponte Morandi, per raggiungere più agevolmente la rete della metropolitana, e quindi il centro città.

Il parcheggio è stato consegnato questa mattina da Daniele Mari, direttore territoriale produzione Genova di Rfi al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. "Ringrazio Rfi per un lavoro che avevamo progettato anche prima del crollo - dice Bucci - ma che adesso diventa fondamentale per la vallata.

Questo fa parte di una strategia che vedrà altri parcheggi di interscambi realizzati nelle periferie, per agevolare il passaggio tra trasporto privato e pubblico".