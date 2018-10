Genoa: torna Veloso, firma fino a giugno

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Torna al Genoa Miguel Veloso, che ha firmato per la società rossoblù sino al 30 giugno 2019. E' il terzo ritorno in rossoblù per il centrocampista portoghese, genero di Enrico Preziosi, avendo sposato la figlia Paola. Ha giocato nel Genoa sino alla fine del campionato scorso.

Svincolato, non aveva ricevuto offerte adeguate e dopo essersi ripreso da un infortunio al polpaccio aveva iniziato ad allenarsi con i rossoblù già sotto la guida di Ballardini. Con il cambio del tecnico è arrivata la decisione di riprendere il rapporto con il Genoa di Juric, anche lui appena tornato per la terza volta a Genova. Il centrocampista portoghese non verrà convocato per la trasferta di domani in casa della Juventus, non avendo ancora raggiunto la forma fisica dei suoi compagni.