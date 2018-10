Garrone, Italia non perda 'repowering'

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - "L'industria italiana non perda il secondo treno del ripotenziamento degli impianti eolici già oggi esistenti per produrre energia". E' l'appello del presidente del gruppo Erg, Edoardo Garrone, intervistato dall'ANSA in occasione dell'80/mo anniversario dalla nascita della società, celebrato a Genova con una mostra-evento a Palazzo Ducale che ne ripercorre la storia.

Il 'repowering', ovvero la sostituzione delle macchine che hanno oltre quindici anni, "potrebbe far cogliere al nostro Paese un'opportunità persa anni fa relativa alla filiera industriale, - sottolinea - offrendo la possibilità alle aziende italiane di partecipare alla realizzazione delle nuove macchine eoliche, dopo aver perso il primo treno".

"Nel Patto di Governo è prevista una grossa spinta per lo sviluppo delle energie rinnovabili, - ricorda - Come si declinerà in provvedimenti attuativi è ancora tutto da vedere, ma siamo fiduciosi e rimaniamo in attesa di vedere quali manovre saranno messe in campo dall'esecutivo".