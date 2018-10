Crollo ponte, dirigente Mit risponde pm

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Ha parlato per oltre un'ora, rispondendo alle domande dei pm che indagano sul crollo del ponte Morandi, Giovanni Proietti, capo della Divisione 4 della Direzione generale del ministero delle Infrastrutture. Il funzionario risulta indagato nell'ambito dell'inchiesta.

"Abbiamo risposto - afferma il suo legale, Giuseppe Rizzuto - ma non possiamo dire nulla per rispetto dell'autorità giudiziaria".