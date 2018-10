Ucina a Mets di Amsterdam con 70 aziende

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "L'industria della nautica da diporto italiana è la più rappresentata e qualificata al Mets di Amsterdam", il più significativo salone internazionale per gli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto. Ad annunciarlo è Andrea Razeto, vicepresidente di Ucina Confindustria Nautica e presidente di Icomia, l'International Council of Marine Industry Associations.

Sarà lui, quest'anno, ad aprire il tradizionale Breakfast Briefing.

"La presidenza italiana - aggiunge Razeto - ritorna dopo anni a conferma del peso dell'industria nautica da diporto italiana e del ruolo nel panorama internazionale di Ucina", che dal 13 al 15 novembre sarà presente ad Amsterdam con settanta aziende italiane. Un ruolo confermato anche dalla presenza di molti prodotti Made in Italy tra le nomination del Dame Design Award, il prestigioso riconoscimento per il migliore prodotto di design che viene consegnato nell'ambito del Breakfast Briefing.