'Paganini rockstar', l'idea geniale

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "Questa idea è geniale". Così la figlia del grande chitarrista Jimi Hendrix, Jamie, ha salutato la mostra 'Paganini rockstar' presentata stamani a palazzo Ducale dal presidente di Fondazione per la cultura Luca Bizzarri, che ha dedicato l'esposizione al professor Roberto Grisley, scomparso a luglio scorso, i curatori della mostra Ivano Fossati e Raffaele Mellace, gli assessori alla cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo e del Comune di Genova Barbara Grosso. "Avere oggi una mostra che parla della capacità di autoprodurre di palazzo Ducale, che si riappropria di questa capacità è un grande segnale per una città che vuole esserci e che dalla cultura vuole ripartire - ha detto Cavo -. La mostra lascia grandissime emozioni". Cavo ha ricordato anche l'esposizione del 'Cannone' di Paganini, 'uscito' per la seconda volta dalla sua teca blindata di Palazzo Tursi.