Morgan, musicista è migrante per natura

(ANSA) - SANREMO, 18 OTT - "Un musicista è per sua definizione un migrante, destinato a dialogare con tutti e a viaggiare per il mondo, senza mai dimenticare le sue radici". Lo racconta Morgan, che questa sera debutta nel ruolo di co-conduttore, senza qualche incursione nella musica suonata e cantata, della quarantaduesima edizione del Premio Tenco che quest'anno porta il titolo di 'Migrans'.

Ad aprire la prima serata all'Ariston ci penserà Elisa sulle note di 'Lontano lontano', mentre Zuccherò ritirerà il 'Premio Tenco Artista 2018'. Tra gli ospiti di stasera, anche Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi, che sostituirà a X Factor Italia Asia Argento rimossa per lo scandalo Bennet. "Asia è una grande professionista - ha detto Morgan - nel ruolo di giudice è stata bravissima, come sarà bravo Lodo. Ogni tanto sarebbe bello mettere in discussione qualcuno quando dimostra di non avere talento e non solo quando succede qualcosa nel privato".