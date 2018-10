Bucci, Aspi in campo per tante cose

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - "Tutti quanti tornano in campo: non è che torna in campo solo Aspi che è fuori dalla ricostruzione ma non per la demolizione. Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti. Autostrade è in campo per tante altre cose". Così il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci commenta l'emendamento al dl Genova che potrebbe far rientrare in gioco Aspi. "In vita mia ho sempre lasciato tutte le porte aperte: dovevo andare a vivere a Carcare (Savona) e uno mi ha detto 'vai in Usa'. Così sono andato in America".

"Per la ricostruzione del ponte Morandi noi inviteremo il mercato. Magari alcune società potrebbero accordarsi con alcune aziende che hanno la filiale in Italia ma che sono estere. Ce ne sono parecchie", aggiunge Bucci. "Ci sono parecchie aziende che hanno l'attestazione Soa, però magari sono aziende straniere che hanno una filiale in Italia e sono certificate qui".