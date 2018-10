Brucia scarti legno,falegname denunciato

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - I carabinieri del Nipaf hanno colto in flagranza di reato un falegname che stava bruciando gli scarti di lavorazione del legno considerati 'rifiuti speciali'.

E' successo vicino a una frazione del Comune di Rapallo durante normali controlli del territorio. L'incendio di scarti legnosi, contenendo sostanze sintetiche quali colle e vernici, attraverso la combustione emettono nell'ambiente sostanze tossiche per la salute umana e per tale motivo vanno smaltiti in impianti autorizzati. Per questo il falegname è stato denunciato.