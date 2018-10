Alla Tosse di Genova Il cane senza coda

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Debutta a Genova il 23 ottobre, in prima nazionale, 'Il cane senza coda', la nuova produzione del Teatro della Tosse con la regia di Emanuele Conte, firmata da Paolo Bonfiglio. Un'opera teatrale di drammaturgia contemporanea dove reale e irreale si mischiano dando vita a uno spettacolo surreale, grottesco dai lati tragicomici. "E' una storia diversa, che vuole analizzare il tema della morte - spiega l'autore del testo, Paolo Bonfiglio - e lo fa in modo sottile, con risvolti tragicomici, uno spettacolo che a tratti fa ridere, piangere e commuovere". Un uomo solo rimane bloccato nella sala d'aspetto di una stazione e tra il gracchiare dei corvi cala la notte. In questo spazio, che sembra sospeso nel vuoto, lo spettacolo si gioca tra realtà e sogno, mondi che si sovrappongono tra loro. Il protagonista si trova a scontrarsi con il reale e i suoi incubi. 'Il cane senza coda' è uno spettacolo di grande forza con personaggi di rara profondità interpretati da Pietro Fabbri e Andreapietro Anselmi.