Vincomics porta vino e fumetti a Levanto

Alcuni dei più noti autori di fumetti italiani hanno dato appuntamento agli appassionati a Levanto (La Spezia), dove da venerdì a domenica, sotto i portici della Loggia Medievale, nel palazzo comunale, nelle piazze e nei vicoli della cittadina rivierasca, si svolge la prima edizione di 'Vincomics, storie fatte di vino'. Incontri, mostre e workshop animeranno la rassegna ideata da Laura Scarpa e Giacomo Delebene che si propone di avvicinare la cultura del vino e del fumetto d'autore come "celebrazione della chiusura delle vendemmie e stuzzicante 'aperitivo' della grande kermesse del fumetto di Lucca Comics & Games".

A Levanto sono attesi tra gli altri Milazzo, Stano, Silver, Castelli, Silvia Ziche, Bacillieri che incontreranno gli appassionati in occasione di cene a numero chiuso (necessario prenotare) per parlare del loro lavoro e del loro rapporto con il vino, e sotto i portici dove, su richiesta del visitatore, disegneranno sui sottobicchieri numerati acquistabili con il kit per le degustazioni.