Toti, risposte prospettiva o sarà fine

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - "Se vogliamo essere competitivi la politica deve dire nei prossimi sei mesi, non nei prossimi sei anni, se la Gronda si fa, se il Terzo Valico prosegue, se gli investimenti per le banchine in porto si fanno". E' l'appello del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, alla 13/esima Commissione del Senato nell'audizione di oggi pomeriggio sul crollo del ponte Morandi.

Le grandi compagnie navali, ha spiegato Toti, "oggi sono lì e lo saranno domani, se Genova avrà le infrastrutture, altrimenti andranno da un'altra parte. Il tema, dunque, è di prospettiva: abbiamo bisogno non di sapere cosa accade domani, ma tra sei mesi e un giorno".