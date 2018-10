Terzo Valico: M5S Liguria non firma odg

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale Liguria non ha trovato l'intesa su un odg unitario per chiedere al Governo "lo sblocco dei finanziamenti del 5^ lotto del Terzo Valico e di anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il 6^ lotto" perché il gruppo M5S si è rifiutato di firmarlo. Non sono bastate 2 ore di trattativa tra conferenza dei capigruppo e Fillea, Filca e Feneal: M5S ha ribadito di attendere l'analisi costi-benefici che a breve dovrebbe arrivare dal Mit. "Ci sono oltre 2 mila posti di lavoro a rischio". Il capogruppo regionale della Lega Senarega ha sottolineato che l'opera "non può essere bloccata e deve andare avanti" mentre Pd e Liguria popolare stigmatizzano la decisione dei pentastellati: "Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle si è schierato ancora contro gli interessi dei liguri e dei lavoratori", scrivono i Dem mentre Liguria popolare ha un dubbio: "il M5s vuole che queste persone perdano il lavoro per poi dargli il reddito di cittadinanza?".